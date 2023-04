Palermo, clochard trovato morto in via Ruggero Settimo: indaga la polizia

Un uomo è morto oggi a Palermo nella centralissima via Ruggero Settimo. Si tratta di un senzatetto di circa 30 anni, di nazionalità tedesca, che aveva fatto dei portici adiacenti a piazzale Ungheria la sua casa.

Intorno alle 16 alcuni negozianti della zona lo hanno visto disteso a terra completamente coperto, un gesto insolito, visto che il clochard non era solito dormire lì durante le ore diurne. Accanto a lui c'era un altro senzatetto che sosteneva di aver chiamato già i soccorsi per il suo amico che non si sentiva bene. Dopo un po' sono arrivate sul luogo due ambulanze.

I sanitari del 118 hanno scoperto l'uomo che non dava segni di vita. Hanno provato a rianimarlo ma senza riuscirci. Sul posto è giunta anche la polizia scientifica che sta esaminando il corpo dell'uomo per constatare se la morte è avvenuta realmente a causa di un malore. La zona è stata al momento transennata.

© Riproduzione riservata