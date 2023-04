Spacca vetrine, due tentativi di furto nei supermercati a Palermo

Due tentati furti ai danni di due supermercati a Palermo sempre con la tecnica dello sfondamento delle vetrine.

Il primo colpo è stato tentato al supermercato Decò in via Oreto. Con un grosso masso alcuni giovani arrivati a bordo di un’auto hanno aperto un varco distruggendo la porta d’ingresso.

Scattato il sistema d’allarme i giovani sono scappati senza portare via nulla.

Stessa scena si è ripetuta al supermercato Conad in via Terrasanta. Anche in questo caso con un grosso masso i ladri hanno danneggiato l’ingresso ma sono stati messi in fuga dal sistema d’allarme. Le indagini sui due colpi sono condotte dalla polizia.

Nei due supermercati sono intervenuti anche gli agenti della polizia scientifica per cercare tracce utili per risalire agli autori dei danneggiamenti.

