Palermo, scontro tra auto e moto in via Messina Marine: un 48enne ferito grave

Nuovo incidente stradale a Palermo. Questa volta lo scontro frontale è avvenuto in via Messina Marine, tra un’auto e una moto di grossa cilindrata. Un 48enne ferito grave è stato portato all'ospedale Buccheri La Ferla.

L'impatto è avvenuto nei pressi del distributore Eni tra una Fiat Punto e una Bmw Gs. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato in urgenza il motociclista in ospedale. Nulla di grave, invece, per il conducente dell'auto. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Indagini sono in corso.

