Bagheria, vetrina spaccata a un'edicola: rubati spiccioli e pacchi di figurine

Ancora vandali in azione a Bagheria. Nella notte fra venerdì e sabato l’edicola di piazza Garibaldi, lungo il corso Umberto, è stata presa di mira da alcuni ladruncoli. Non è escluso che facciano parte di qualche banda di giovani che imperversa nelle ore notturne in città.

Gli autori hanno distrutto completamente una delle vetrate laterali dell’edicola. A prima vista sarebbe stata utilizzata una mazza, o un martello per rompere il vetro. I ladri sono riusciti a creare uno squarcio e sono penetrati all’interno. Sono stati rubati gli spiccioli in cassa e qualche pacco di figurine. Ma il danno consistente è la vetrina. È stato il titolare a fare l’amara scoperta appena aperta l’attività all’alba di ieri mattina.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bagheria, che hanno avviato un’indagine e fatto i primi rilievi di rito. Si cercherà di capire se qualche telecamera dislocata nella zona abbia ripreso qualcosa.

«Esprimo la mia solidarietà - ha detto il sindaco Filippo Tripoli - al titolare dell’edicola. Con il nostro insediamento è stato riattivato il servizio di video-sorveglianza sul territorio che non era funzionante. Sono sicuro che le forze dell’ordine sapranno individuare gli autori». Da tempo i commercianti che operano sul corso Umberto, un tempo considerato il salotto buono della città, chiedono maggiori controlli.

«Il corso Umberto è in stato di abbandono - dice Luca Scalici dell’associazione dei commercianti Umberto Gallery -, abbiamo chiesto ripetutamente più controlli, soprattutto nelle ore pomeridiane, quando il corso è chiuso, e nelle ore serali. Chiediamo più tutela. Questi episodi si ripetono spesso e non ci fanno stare tranquilli». L’episodio è solo l’ultimo di una lunga serie di atti criminosi che sono stati messi a segno soprattutto nelle attività del corso Umberto. I vandali entrano in azione principalmente nelle ore notturne. Nei giorni scorsi sono stati danneggiati alcuni distributori automatici di bibite, che sono nati negli ultimi anni in città. Anche altri negozi in passato hanno subito il danneggiamento delle vetrine e il furto della merce.

Nelle settimane scorse una colonnina di ghisa, sistemata davanti ad una panchina di pietra, è stata completamente divelta. Va anche ricordato che negli scorsi anni la sede del Municipio, che si affaccia sul corso principale, per un lungo periodo venne presa di mira dai ladri che penetravano nel fine settimana negli uffici, razziando computer contenuti negli uffici e devastando i distributori di bibite e snack.

