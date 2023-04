Ficarazzi, auto finisce contro un'edicola votiva: bimbo di 6 anni in terapia intensiva

Un bambino di 6 anni si trova ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Di Cristina di Palermo in seguito ad un grave incidente avvenuto ieri intorno alle 13 sulla Statale 113, tra Ficarazzi e Bagheria.

Su una Toyota Aygo guidata da una donna c'erano i suoi due bambini, una di due anni e un altro di sei. Per motivi ancora da accertare, il veicolo è uscito fuori strada e si è scontrato con una edicola votiva in muratura dedicata alla Madonna del Ponte. Sul posto sono arrivati i soccorsi per tutti e tre gli occupanti del veicolo ma le conseguenze più gravi le ha subito il figlio di sei anni.

Da una prima ricostruzione pare che la conducente della Aygo abbia effettuato una sterzata brusca per colpa di un'altra auto che le avrebbe tagliato la strada. A stabilire l'esatta dinamica del sinistro sarà l'infortunistica della polizia municipale che ha effettuato i rilievi.

