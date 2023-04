Palermo, vetrina sfondata con un'auto e tabaccheria svaligiata: spostata pure una vettura parcheggiata

Hanno sfondato con un’auto la vetrina della tabaccheria Randazzo, a Palermo, dopo aver spostato una vettura parcheggiata davanti all’esercizio commerciale di corso Camillo Finocchiaro Aprile, che impediva al mezzo di raggiungere l’obiettivo. I ladri hanno portato via sigarette e Gratta e vinci. I ladri, tre uomini incappucciati, arrivati a bordo di un’auto, una volta aperto il varco e portato via il bottino, sono scappati in direzione del tribunale. Indagano i carabinieri.

