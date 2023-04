Palermo, ubriaco prende a pugni un passante e aggredisce pure i carabinieri

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Palermo hanno arrestato un 32enne, italiano, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Durante un servizio finalizzato al controllo del territorio, i militari, su richiesta degli Agenti della Polizia Municipale, sono intervenuti in via Francesco Crispi, dove un uomo in evidente stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze alcooliche, aveva aggredito senza apparente motivo un passante 34enne, procurandogli traumi e lesioni al volto.

All’arrivo della pattuglia, il ragazzo, ubriaco, ha reagito al controllo degli operanti colpendo i Carabinieri con calci, pugni e spintoni e, solo dopo una breve colluttazione quest’ultimi sono riusciti a bloccarlo.

© Riproduzione riservata