Palermo, ancora violenza all'Ucciardone: agente aggredito da un detenuto

«Nuova aggressione a un agente di polizia penitenziaria nel carcere Maresciallo Di Bona, ex Ucciardone, a Palermo. Lo rende noto il vice segretario regionale Cnpp Maurizio Mezzatesta. «L’aggressione - racconta il sindacalista - è avvenuta alla nona sezione, dove un detenuto di origine italiana, per futili motivi, pretendeva senza aspettare un solo minuto di parlare con l’ispettore coordinatore della sezione, nell’attesa ha pensato bene di aggredire violentemente l’agente spingendolo cercandolo di farlo cadere per terra. L’intervento tempestivo di altro personale ha scongiurato che la situazione degenerasse. Ormai ci siamo abituati, purtroppo non è la prima volta che alla nona Sezione assistiamo a questi episodi».

Nella stessa sezione, a febbraio, due detenuti avevano sottratto le chiavi all’agente di servizio dirigendosi presso l’ufficio del personale impossessandosi di alcuni oggetti tra di cui un estintore. «Il Cnpp non sta a guardare, - aggiunge il sindacalista - invierà l’ennesima nota di protesta agli organi superiori dell’amministrazione penitenziaria regionale, nonché alle autorità locali in merito al dilagante fenomeno delle aggressioni al personale di polizia in servizio negli istituti che oltre alla carenza di organico, i carichi di lavoro insostenibile, il prolungamento dell’orario di servizio, gli accorpamenti deve anche subire le aggressioni fisiche e verbali dei detenuti».

