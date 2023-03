Palermo: è morto padre Mario Frittitta, per mezzo secolo parroco della Kalsa

Lutto nel quartiere Kalsa, a Palermo, per la morta di padre Mario Frittitta, parroco della chiesa Santa Teresa alla Kalsa. Aveva 84 anni. Il decesso sarebbe avvenuto in seguito alle complicazioni per una brutta caduta avvenuta nei giorni scorsi.

Per più 50 anni parroco della parrocchia di Santa Teresa, era originario della Kalsa e apparteneva all'ordine dei Carmelitani scalzi. Molto noto in città per i suoi incontri spirituali e i gruppi di preghiera.

Nel 1997 finì in carcere per quattro giorni per via di alcuni incontri avuti con il boss Pietro Aglieri, con l'accusa di avere favorito la latitanza del capomafia. Accusa da cui venne poi assolto in Appello e in Cassazione, e per quei quattro giorni in carcere chiese anche il risarcimento danni.

La salma di padre Frittitta si trova nella parrocchia di Santa Teresa per poter permettere ai fedeli di dargli l'ultimo saluto.

