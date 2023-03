Termini Imerese, scontro all'incrocio e l'auto cappotto: un ferito

Ancora un incidente in provincia di Palermo. Nel tardo pomeriggio di ieri, a Termini Imerese, due auto si sono scontrate all'incrocio tra via Crisone e via Gabriele D’Annunzio, nella zona sud del paese.

L'incidente è avvenuto intorno alle 20 e le auto coinvolte sono una Fiat Punto vecchio modello e una Fiat 600. La Punto veniva da via Crisone e nell'impatto laterale con l'altra auto ne ha provocato il cappottamento. Ferito il conducente della 600 che è stato soccorso dal personale del 118 e condotto con l'ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Cimino di Termini Imerese. Non si conoscono al momento le sue condizioni.

Sul posto si sono recati i carabinieri che hanno effettuato i rilievi per risalire alla dinamica del violento incidente.

