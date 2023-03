Pasqua, pasquetta, 25 aprile e 1 maggio: a Palermo scattano i divieti a Monte Pellegrino e alla Favorita

Limiti e divieti di sosta e fermata a Monte Pellegrino e al parco della Favorita per le prossime festività di Pasqua, pasquetta, l'anniversario della liberazione e il primo maggio. Il Comune di Palermo ha emesso l'ordinanza per la regolamentazione del traffico nelle zone dove, durante queste giornate, c'è maggiore concentrazione di vetture per via delle scampagnate e dei pic-nic. L'obiettivo è salvaguardare l'ambiente e la natura scoraggiando i tanti gitanti.

L'ORDINANZA

I divieti

Per i giorni 9, 10, 25 aprile e 1 maggio, dalle ore 5 alle ore 20 è istituito il divieto di sosta e fermata lungo gli assi viari di Montepellegrino e parco della Favorita ed in particolare, in via Pietro Bonanno, via Monte Ercta e via Padre Giordano Cascini; viale Diana, il viale Ercole, il viale Pomona e la via Case Rocca. In zona vi sarà apposita segnaletica.

Gli esclusi dall'ordinanza

Dal presente provvedimento sono esclusi i mezzi dei residenti in via Case Rocca, delle forze dell'ordine, dei mezzi di soccorso, della protezione civile.

Le sanzioni

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti. Chi commette un'infrazione al divieto di sosta e di fermata, previsto dal comma 1, incorre in una sanzione amministrativa compresa tra 87 euro e 344 euro, che scendono ad un minimo di 41 euro e ad un massimo di 168 euro per i conducenti di motocicli. Contro il provvedimento è ammesso ricorso al soggetto competente ed inoltre è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tar entro 60 giorni dalla data di notifica della stessa.

