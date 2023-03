Palermo, incendio danneggia due auto e due moto

Un incendio sabato notte ha danneggiato due auto e due moto in via Sunseri, a Palermo, a due passi dall’Asp di via La Loggia. Le fiamme sarebbero partite da una moto e si sono propagate ad un altro scooter parcheggiato vicino e due auto. Sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di polizia che indagano per cercare di accertare le cause dell’incendio. I tecnici dei pompieri sono all’opera per accertare se vi siano o meno tracce di liquido infiammabile. Gli agenti della polizia stanno verificando se vi siano immagini dei sistemi di videosorveglianza nella zona.

© Riproduzione riservata