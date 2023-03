Carini, tamponamento allo svincolo autostradale: traffico in tilt

Ancora incidenti in Sicilia. Un altro scontro è avvenuto questa mattina all'ingresso di Carini nel Palermitano.

Sulla rampa che dall'autostrada A29 porta al paese in provincia di Palermo, due auto si sono sono scontrate. Si tratta di un'Alfa Romeo Stelvio e di una Fiat Panda. Un tamponamento che non ha causato gravi danni ai conducenti ma che ha mandato in tilt il traffico in autostrada, allo svincolo di Carini, e all'interno del paese.

Un altro incidente è avvenuto ieri nella stessa zona sulla A29, ma sull'altra carreggiata in direzione Palermo con gravi conseguenze per la circolazione stradale.

