Paura a Mondello, a fuoco il ristorante «Ai sapori di mare»

Un incendio si è propagato stanotte all'interno del ristorante «Ai sapori di mare», che si trova in via Torre di Mondello, nella borgata marinara palermitana.

Intorno all'una di notte, le fiamme provenienti dal locale, che in questi giorni era chiuso per ristrutturazione, hanno spaventato i passanti che hanno allertato i vigili del fuoco. Sul posto si sono recate due squadre di pompieri che hanno domato le fiamme dopo circa un'ora. Non sono ancora chiare le cause che hanno provocato l'incendio, probabilmente si è trattato di un corto circuito.

© Riproduzione riservata