Palermo, con la moto contro un albero in viale Strasburgo: morto un 18enne

Una tragedia si è consumata questa notte a Palermo, a causa di un gravissimo incidente che ha colpito due giovani in sella ad una moto. A perdere la vita Gabriele Aserio di 18 anni che era alla guida del mezzo a due ruote. L'altro giovane, un 17enne, versa in gravi condizioni ed è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Villa Sofia di Palermo.

Il drammatico incidente è avvenuto intorno alle 3. A quanto sembra dalle prime indiscrezioni raccolte, il 18enne alla guida della moto avrebbe perso il controllo del suo mezzo a causa di un'auto pirata che gli avrebbe tagliato la strada. In seguito alla caduta la moto è finita contro un albero. I carabinieri hanno avviato un'indagine per risalire alla reale dinamica dell'incidente. Saranno visionate anche le telecamere della zona per risalire all'auto pirata.

Gabriele Aserio si trova adesso nella camera mortuaria dell'ospedale Policlinico di Palermo. Tantissimi i parenti e amici che si stanno stringendo attorno alla famiglia del giovane. Il padre di Gabriele, Antonio Aserio, è il responsabile regionale dall'associazione celiaci e ha lavorato nell'ufficio di Gabinetto di Totò Cuffaro e per l'istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia.

