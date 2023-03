Il palermitano colpito da una bici a Torino, i 5 aggressori banditi dalla movida

Il questore della provincia di Torino ha emesso il divieto di accesso e stazionamento ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento, nei confronti dei tre giovani e due ragazze, di età compressa fra i 15 e i 18 anni, che il 21 gennaio gettarono dalla balconata di Lungo Po Cadorna una bicicletta su Mauro Glorioso, uno studente palermitano che transitava nel lungo Po sottostante. I cinque, alcuni ai domiciliari e altri in carcere, non potranno frequentare per due anni la movida dei Murazzi, nell’area tra Corso Vittorio Emanuele II, lungo Po Machiavelli, e Corso Cairoli, nonché l’area di San Salvario.

