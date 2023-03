Stroncata dalla fibrosi cistica a 41 anni: Bagheria piange Maria Cangialosi

Bagheria oggi piange la scomparsa di Maria Cangialosi, morta per una malattia che la affliggeva sin da quando era bambina. Maria aveva solo 41 anni e da qualche tempo si era trasferita a Torino con la madre per curare la fibrosi cistica. Ed è nella città piemontese che è deceduta, lasciando un grande vuoto in tutti quelli che la conoscevano. Un dolore tangibile se si leggono tutti i commenti di sgomento e cordoglio che affollano la sua bacheca Facebook.

Maria Cangialosi, bella e solare come in tanti la ricordano, riusciva a convivere con la sua malattia con sorriso e grande energia. «Rimango senza parole e mi sento gelare il sangue venendo a conoscenza da Fb della scomparsa di Maria Cangialosi, che ho avuto l'onore ed il piacere di conoscere ad un mio corso di caraibico - scrive Massimo Lorenzini -. Mi unisco al dolore della famiglia per la prematura perdita di questo caro angelo».

Straziante il commento della sua migliore amica Ida Cici: «La tua voce mi rimbomba tra 1000 pensieri e non so come farò senza di te.... La mia vita è cambiata per sempre questo è certo. Nell'ultimo messaggio mi hai scritto: "Ci vediamo presto Idù". Sei e sarai sempre la mia migliore amica! Grazie infinitamente per questi 30 anni insieme, nulla sarà più uguale, ma so che ci sarai sempre per me e verrai ad asciugare le mie lacrime!»

Anche Linda Puleo fatica a nascondere il dolore: «Ora che non ci sei più tutto è diverso, ma niente potrà cambiare l’affetto che ci legava e la nostra amicizia resterà sempre viva, così come vivo resterà il desiderio di poterti riabbracciare ancora».

