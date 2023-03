Lutto a Montemaggiore Belsito, muore a 47 anni l'insegnante Claudia Mesi

La comunità di Montemaggiore Belsito è in lutto per la scomparsa di Claudia Mesi, 47 anni, un'insegnante molto amata che è stata purtroppo stroncata da un male incurabile.

La donna, sposata con due figli, è deceduta ieri notte. Una vita dedicata ai bambini, la maestra Mesi ha lasciato ottimi ricordi anche a Cerda, un altro luogo dove la Mesi ha insegnato. I funerali si svolgeranno oggi, 21 marzo, alle 16, nella chiesa Madre di Montemaggiore Belsito.

Tantissimi i messaggi di cordoglio in ricordo dell'insegnante scomparsa. "Poche persone come Claudia sempre dolce, gentile, sorridente, amorevole e buona. Una notizia come queste strazia il cuore di tutti! Porgo le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia", scrive Maria Concetta.

"Era la mia vicina di casa, ed è un dolore che non andrà via", scrive Francesca. "Il tuo sorriso non lo dimenticherò mai, è il sorriso di chi lotta, di chi ama la vita, tu la vita l'hai amata fino all'ultimo giorno", la saluta Debora.

