I carabinieri hanno riconsegnato le statue della Madonna di Lourdes e di Bernardette trafugate nei giorni scorsi dalla chiesa del Loreto in corso Garibaldi a Carini. Le due statue sono state ritrovate nei pressi della chiesa dell’Assunta in via Francesco Cangialosi. Un passante le ha notate e ha chiamato il parroco padre Giacomo Sgroi che ha avvertito i carabinieri.

