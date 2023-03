Albergo abusivo a Palermo, assolti ex magistrato e la moglie

ll Tribunale monocratico ha assolto perché il fatto non sussiste l’ex magistrato Giusto Sciacchitano, la moglie Maria Galasso, accusati di abuso edilizio, e l’architetto Fabio Seminerio, che scrisse una perizia, accusato di falso, per la vicenda dell’ex hotel Elena una struttura vicino la stazione centrale di Palermo che offriva camere in locazione.

Secondo l’accusa nulla era in regola: dai lavori di ristrutturazione alle fatture mai emesse, dalle insegne abusive alle licenze inesistenti. La vicenda venne denunciata da un servizio della trasmissione Le Iene nel 2018 e oggi dopo 5 anni il giudice ha deciso che gli imputati non avevano commesso reati.

Dopo che l’hotel (l’edificio dell’albergo è di proprietà di Sciacchitano) venne sequestrato alcune famiglie senza casa lo occuparono ma se ne andarono dopo un mese.

