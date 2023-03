Furto milionario a Milano per il cuoco palermitano dei vip Giuseppe Cummo

Ben 95 mila euro in contanti e la collezione di preziosissimi orologi stimati intorno ad 1,5 milioni di euro. Questo il bottino racimolato da chi è riuscito ad introdursi nella casa di Giuseppe Cummo, settantunenne storico ristoratore della Milano dei Vip e di origine palermitane.

La scoperta dopo una delle solite serate passate nel suo rinomato locale «Le Specialità» in via Pasquale Calvi 29: dopo aver aperto il portone blindato di casa, l’uomo si è subito reso conto del furto subito. All’appello, oltre le migliaia di euro in contanti, anche i 35 orologi della sua preziosa collezione, iniziata nel 1990 e portata avanti con grande passione, che per la maggior parte comprendeva Rolex e Patek Phillippe tutti scrupolosamente conservati e assicurati.

Dopo la brutta sorpresa, Cummo è «rimasto quasi inerme sul divano, in preda a una grossa amarezza soprattutto per il valore affettivo degli oggetti rubati - racconta al Corriere -. Dei 35 orologi che avevo in casa mi è rimasto solo un Rolex Submariner, che è stato risparmiato dai ladri, e il Cartier che indossavo al polso».

Il giorno dopo si è subito recato commissariato Monforte Vittoria per cercare di ricostruire la dinamica: nessun segno di effrazione, il portone blindato è apparso senza forzature come fosse stato aperto con le chiavi di casa «che nessuno possiede - spiega il ristoratore - tranne me e due fidatissimi collaboratori». La stessa accuratezza, però, Cummo non l’ha espressa nel custodire i suoi oggetti preziosi e l’ingente cifra, lasciati alla mercé dei rapinatori. Adesso l’imprenditore è in attesa delle chiavette delle telecamere di sicurezza all’interno del palazzo e di passare in rassegna le foto degli orologi. Per Cummo, però, non è la prima volta: il ristoratore di origini palermitane ha raccontato di aver subito altri cinque furti, tutti sempre nel tragitto dal ristorante a casa e con obiettivo gli orologi che aveva al polso; persino puntandogli contro una pistola.

