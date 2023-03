Un maiale preso a calci per strada a Carini, insorgono gli animalisti

Un maialino che vaga per le strade del centro storico di Carini, nel palermitano, e che viene preso a calci. Tutto immortalato in un video che ha cominciato a circolare e che sarebbe stato poi rimosso. In tanti lo hanno avvistato in corso Italia mentre girovagava tranquillamente. A confermare i maltrattamenti l’associazione animalista dell’Enpa, che ha sede a Carini. «Abbiamo già avvisato il nostro ufficio legale - afferma il responsabile Paride Martorana - che si sta muovendo, così come l’arma dei Carabinieri. I responsabili sono già stati individuati ed anche se probabilmente cancelleranno profili facebook, instagram, tik tok, mi dispiace ma abbiamo già salvato tutto».

La conferma arriva anche dal sindaco di Carini, Giovì Monteleone che ha visionato il video. «Si vede qualcuno che cerca di caricare questo maialino su un autocarro e lo prende a calci. Ho inviato tutto questa mattina al comando di polizia municipale».

