Quanto è difficile viaggiare con i pullman da Palermo a San Giuseppe Jato: i chiarimenti dell'Ast

Disagi per gli utenti dell’Ast a Palermo che devono raggiungere San Giuseppe Jato in pullman. A denunciare le difficoltà è un passeggero, Franco Garufi: «Da tre giorni cerco di avere notizie sul luogo da cui partirà il 10 marzo alle ore 9 il pullman Ast per San Giuseppe Jato – racconta –. Nella pagina web dell'Azienda dei trasporti, sotto la voce orari, sono segnati tre luoghi di partenza dell’autobus, ma non è specificato se la dicitura ‘Palermo’ si riferisce al terminal di piazzale Giotto o ad altre fermate. È possibile - prosegue - che in una grande città europea, un utente che voglia usare il mezzo pubblico per raggiungere un paese della provincia debba incontrare simili difficoltà?».

E così Garufi ha provato diverse volte a mettersi in contatto con l’Ast: “Ho cercato di contattare telefonicamente e via mail l’azienda – denuncia – senza però riuscire a risolvere il problema: nessuno ha saputo rispondermi, ho chiamato tutti i numeri indicati e mi è stato detto che non esiste un contatto dedicato».

Alla fine, però, l’azienda ha dato le delucidazioni richieste. «Il pullman delle 9 che collega Palermo a San Cipirello (con transito San Giuseppe Jato) parte dalla stazione centrale (piazza Giulio Cesare) e arriva a San Giuseppe Jato alle ore 9,50 – fanno sapere dall’Ast – e c’è la possibilità di fare il biglietto a bordo. Due le fermate che effettua a Palermo, entrambe in via Ernesto Basile, la prima nei pressi ingresso cittadella universitaria e la seconda all'altezza del parcheggio Basile».

