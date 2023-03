Palermo, incidente in Corso Calatafimi blocca il tram: traffico paralizzato

È bastato un banale incidente in un punto nevralgico di corso Calatafimi per paralizzare il traffico nella zona e in quelle adiacenti. Il sinistro è avvenuto nel tratto in curva in cui finisce via Pollaci, in comune tra la strada per le auto e i binari del tram.

Una Toyota Yaris, probabilmente a causa dell'asfalto bagnato, ha sbandato andandosi a scontrare con le ringhiere di protezione. Il conducente dell'auto è stato soccorso dal 118 ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Pesante è invece la situazione del traffico. Bloccata la linea che da Notarbartolo porta nella zona est della città e, complici l'orario di punta e il maltempo, completamente in tilt corso Calatafimi, sia verso monte che verso il mare, via Palmerino, la Conigliera e viale Regione Siciliana. Sono tante le persone bloccate nelle loro auto che stamattina non sono riuscite ad arrivare in tempo a lavoro o che non hanno potuto portare i figli a scuola.

In zona stanno operando i vigili che stanno cercando di decongestionare il traffico.

