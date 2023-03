Vetrine spaccate, altri due colpi a Palermo: uno in centro e l'altro in via Galletti

Le bande della spaccata tornano in azione a Palermo, dal centro alla periferia. Altri due raid sono stati compiuti in un’agenzia di scommesse di via Paolo Paternostro, all’angolo con piazza Amendola, e in un bar di via Galletti. Nel primo caso i ladri sono fuggiti a mani vuote dopo avere sfondato con alcuni massi una vetrina, nell’altro hanno portato via merce di un valore ancora da quantificare. Sugli assalti sono in corso indagini da parte della polizia.

