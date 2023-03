Musica a porte aperte e a tarda ora: multe a quattro locali a Palermo, ecco dove

Gli agenti della polizia municipale hanno multato i titolari di 4 locali in via Alloro, via Alessandro Paternostro, via Divisi e via Galileo Galilei perché non rispettavano i regolamenti comunali. Nei locali ispezionati, all’atto del sopralluogo, erano in corso eventi musicali con emissioni sonore e diffusione amplificata a porte aperte, oltre l’orario consentito, con la presenza di numerosi avventori.

«È stato applicato il sequestro amministrativo cautelare, con apposizione di sigilli, delle apparecchiature elettroacustiche musicali, consolle e mixer, per diffusione musicale a porte aperte oltre l’orario consentito, con verbale di contestazione di euro 50, con ulteriore verbale di 50 euro per fonometria difforme», dicono i vigili urbani. Con ordinanza del Suap, sarà applicata la sanzione accessoria della chiusura coatta di giorni 5 delle attività.

© Riproduzione riservata