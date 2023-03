Misilmeri, due giovani rubano in un casa: bloccati con la refurtiva e arrestati

I carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno arrestato, in flagranza di reato, Gianluca Puccio di 22 anni e Samuele Bottone di 21 anni, accusati di furto aggravato in concorso.

I militari della sezione radiomobile sono intervenuti in contrada Bizzoli, a Misilmeri, in casa di due persone, dove era stato compiuto un furto. Non appena si sono accorti del colpo, i proprietari della casa hanno chiamato il 112. I militari nel corso dei controlli poco distante dalla casa derubata hanno trovato una vettura con dentro la refurtiva. Nascosti tra le sterpaglie c'erano i due giovani che sono stati arrestati.

Il gip di Termini Imerese ha disposto per i due giovani gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

