Polo oncologico, confermata in appello l'assoluzione per i vertici del Civico di Palermo

I giudici d’appello della Corte dei Conti hanno assolto i vertici dell’azienda sanitaria ospedale Civico dall’accusa di danno erariale per il mancato completamento dell’edificio noto come Nuovo Oncologico (padiglione destinato a ospitare in un unico stabile svariati reparti destinati alla cura dei tumori).

Erano stati citati in giudizio l’ex direttore generale Giovanni Migliore, allora direttore Generale, insieme all’ex direttore sanitario Rosalia Muré, e all’ex direttore amministrativo Vincenzo Barone, nonché il dirigente responsabile del servizio tecnico. Anche in primo grado i giudici della corte dei conti avevano assolto i vertici aziendali confermando le tesi dei legali. Migliore era difeso dagli avvocati Girolamo Rubino e Massimiliano Valenza.

