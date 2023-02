Palermo, le agenzie di scommesse ancora nel mirino dei ladri: spaccate due vetrine

Altre due agenzie di scommesse prese di mira a Palermo. Due tentati furti avvenuti la scorsa notte, in via Marchese di Villabianca e via Alcide de Gasperi. Nel mirino due attività con l’insegna Eurobet dove i ladri avrebbero provato a entrare utilizzando una grossa pietra per spaccare la porta e vetri.

Il primo colpo attorno alle 3.30. Per cercare di sfondare la vetrina i ladri avrebbero utilizzato una base in cemento per ombrelloni, scagliandolo con violenza contro l’ingresso. Qualcosa è andato storto e i ladri sarebbero fuggiti a bordo di uno scooter. Sono state acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Altro tentato furto poco distante all’Eurobet di via Alcide de Gasperi. Anche in questo caso i ladri hanno utilizzato una grossa pietra per sfondare la vetrina. Poi sono scappati. Su entrambi gli episodi indagano gli investigatori della polizia che hanno ascoltato i titolari e acquisito i video ripresi dai sistemi di sicurezza.

© Riproduzione riservata