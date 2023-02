Palermo, la mappa dei divieti per la visita di Mattarella e della von der Leyen

Ordinanza dell'ufficio traffico del Comune con divieti di sosta a Palermo per la visita del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sarà presente all'inaugurazione dell'anno accademico all'Università del capoluogo siciliano, in programma giovedi.

I divieti di sosta e parcheggio

Divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata, dalla mezzanotte del 22 febbraio alle 18 del 23 febbraio e comunque fino a cessate esigenze in via Mariano Stabile nel tratto compreso tra via Roma e via Wagner; in via Mariano Stabile nel tratto compreso tra via Roma e via Michele Amari; in via Wagner nel tratto compreso tra via Mariano Stabile e via Principe di Granatelli; in via Principe di Granatelli nel tratto compreso tra via Wagner e via Roma.

Divieto di sosta, inoltre, ambo i lati con rimozione forzata per tutto il 23 febbraio in via Tasso nel tratto tra via Giusti e via Pipitone Federico. Divieti di parcheggio anche in via Brasa e largo La Grutta.

