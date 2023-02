Palermo, moto elettrica contro auto in viale Regione Siciliana: due feriti

Ennesimo incidente in viale Regione Siciliana, dopo lo schianto di ieri sera dove quattro persone sono rimaste ferite. Ad entrare in contatto, stavolta, sono stati un motorino elettrico e una Mercedes Classe A, tra gli svincoli di corso Calatafimi e via Pitrè, in direzione Trapani. Due giovani sono rimasti feriti, in maniera non grave. Problemi alla circolazione stradale con forti rallentamenti in zona. Il personale dell'infortunistica della polizia municipale sta effettuando i rilievi per stabilire le dinamiche del sinistro.

Un altro incidente stradale piuttosto grave si è verificato invece ieri intorno alle 20.30, sempre in viale Regione Siciliana. Un tamponamento a catena che ha coinvolto cinque veicoli e che ha causato il ferimento di quattro persone, due di queste trasportate al pronto soccorso in codice rosso e che si trova attualmente in prognosi riservata. Meno gravi le condizioni degli altri individui coinvolti.

Lo scontro è avvenuto, per cause ancora da accertare, nella corsia centrale, in direzione Catania, nel sottopasso che incrocia via Pitré.

© Riproduzione riservata