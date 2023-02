Palermo, due incidenti stradali in via Ernesto Basile e in via Cavour: tre feriti

Continuano gli incidenti stradali a Palermo. Tra stamattina e questo pomeriggio altri due scontri, tra via Ernesto Basile (di fronte al parcheggi dei bus), verso l'autostrada, a causa di un tamponamento e in via Cavour, di fronte alla prefettura, con un urto tra uno scooter e un'auto.

Tre persone sono rimaste ferite, per fortuna in maniera non grave, con due di loro andate al pronto soccorso dell'ospedale Civico, trasportate dal personale del 118, per ulteriori controlli. Indagini della sezione infortunistica della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi. Continuano invece ad essere gravi le condizioni della donna investita ieri sera mentre attraversava la strada in corso Calatafimi all’altezza dell’ospedale Ingrassia.

La donna è stata colpita da una vettura ed è rimasta gravemente ferita. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna al pronto soccorso in codice rosso. I rilievi sono eseguiti dalla sezione infortunistica della polizia municipale che sta accertando le responsabilità dell’automobilista.

