Palermo, chiuso pub abusivo nel centro storico: musica a porte aperte, carenze igieniche, titolare denunciato

La polizia municipale ha chiuso per esercizio abusivo un locale di via Alessandro Paternostro, nel centro storico di Palermo. Quando gli agenti sono arrivati nella zona della Kalsa per effettuare un controllo, nel pub era in corso una serata con musica amplificata, fuori dagli orari consentiti e a porte aperte. Inoltre, parte della sede stradale era occupata da sedie e tavoli. Il titolare è stato denunciato per occupazione di suolo pubblico e per avere deturpato beni di interesse storico e artistico. Sono state elevate sanzioni per circa 15 mila euro per la mancanza della Scia sanitaria, per la somministrazione gli alimenti e la vendita al dettaglio, per carenze igienico sanitarie e per il mancato piano di auto-controllo. È stato anche effettuato un sequestro. Il nome del locale non è stato reso noto.

© Riproduzione riservata