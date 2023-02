Palermo, scippi vicino ai mercatini: l'ultima vittima una signora nel rione Malaspina

È allarme scippi a Palermo. Sono numerose le denunce presentate da donne che sono state rapinate da giovani poi fuggiti in moto. Spesso il colpo viene messo a segno in centro o nei pressi di mercatini rionali. L’ultima denuncia è arrivata da una vittima di 55 anni che nel quartiere Malaspina, non distante dalle bancarelle, è stata scippata da un uomo a bordo di una moto. Le si è affiancato e le ha strappato la borsa fuggendo via. Le indagini sono condotte da polizia e carabinieri che stanno cercando anche attraverso le immagini di videosorveglianza di risalire agli autori degli scippi.

