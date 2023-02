Palermo, auto si schianta contro delle vetture parcheggiate: due feriti

Ancora un incidente a Palermo. In via Cirrincione un uomo, per cause ancora da verificare, ha perso il controllo della sua vettura e si è schiantato contro altre due vetture che erano parcheggiate ai bordi della strada. Il sinistro è avvenuto intorno alle 14.

Due i feriti, per fortuna non gravi, che sono stati soccorsi dal personale del 118 e portati in ospedale per accertamenti: esclusa comunque la riserva sulla vita. Sono intervenuti gli agenti dell'infortunistica della polizia municipale, che hanno effettuato i rilievi e iniziato le indagini. La strada per questo è stata chiusa per circa due ore, in modo tale da permettere ai caschi bianchi tutte le opportune verifiche.

© Riproduzione riservata