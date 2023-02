In casa aveva un chilo di droga, arrestata una donna a Carini

Gli agenti del commissariato di Partinico hanno arrestato una donna residente a Carini e sequestrato un chilo di droga. La donna dopo essere uscita da un ufficio non appena ha visto i poliziotti ha lanciato un sacchetto sotto una vettura. Gli agenti hanno trovato 170 grammi di marijuana.

Gli agenti hanno esteso la perquisizione all’interno dell’abitazione, nella disponibilità della donna, dove è stata rinvenuta ancor più cospicua sostanza stupefacente: 2 pezzi di hashish del peso complessivo di 170 grammi, 236 dosi di marijuana già confezionate per un peso complessivo di 354 grammi, 266 grammi di marijuana all’interno di vasi di vetro, due bilancini di precisione, taglierini intrisi di hashish e sacchetti per il confezionamento. La donna è stata arrestata, la droga sequestrata ed indagini sono in corso per delineare i contorni della vicenda.

© Riproduzione riservata