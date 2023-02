Palermo, servizio gratuito agli anziani per spesa o ritiro pensione: come ottenerlo

Un aiuto per le persone anziane senza adeguato sostegno familiare, che richiedono un supporto per lo svolgimento di alcune funzioni della vita quotidiana. È questo che offre il Servizio di assistenza domiciliare (Sad) fornito dall’assessorato alle Attività sociali e socio-sanitarie, guidato da Rosi Pennino.

Il servizio gratuito rientra nell'ambito del «Piano nazionale dei servizi di cura all'infanzia ed agli anziani non autosufficienti» ed è rivolto ad anziani, parzialmente autosufficienti o a rischio di perdita dell'autosufficienza, senza adeguato supporto familiare, che necessitano di assistenza domiciliare per le funzioni della vita quotidiana come il ritiro delle medicine, la spesa, accompagnamento per il ritiro della pensione, visite mediche e altre attività. Il servizio ha come obiettivo quello di favorire la socializzazione delle persone anziane e la loro integrazione con il territorio e può essere reso anche in modo integrato con il servizio sanitario.

L’assessore Pennino ricorda che si è ancora in tempo per richiederlo. «L'istanza può essere presentata su indicazione del proprio medico di medicina generale, con spid attraverso la piattaforma https://servizionline.comune.palermo.it/portcitt/jsp/home.jsp?modo=info&info=servizi.jsp&ARECOD=25&S=12 direttamente dalla persona richiedente oppure presso le sedi del Servizio sociale territoriale anche da un suo delegato. Il termine di presentazione è il 13 febbraio».

Il servizio potrà aiutare i tanti anziani soli che spesso vivono in una condizione di emarginazione e in una quotidianità difficile e faticosa con redditi bassi. Potranno avere in questo modo un sostegno nelle attività giornaliere che spesso, da soli, non riescono a portare a termine.

