Un altro agente penitenziario aggredito e ferito a Termini Imerese

Un poliziotto è stato ferito nel carcere di Termini Imerese, in provincia di Palermo. Lo rende noto la UilPA Polizia Penitenziaria Sicilia. Ad aggredirlo sarebbe stato "un detenuto magrebino", spiega Gioacchino Veneziano, segretario Generale della UilPA Polizia Penitenziaria Sicilia, che aggiunge: "Pretendeva di avere le sigarette gratis e dopo il diniego ha posto violenza nei confronti della Polizia Penitenziaria, costringendo ad uno degli intervenuti il trasporto con urgenza al pronto soccorso". "E' semplicemente scandaloso che, mentre tutti sono attenti al 41bis, nelle carceri ordinarie i Poliziotti Penitenziari vivono un clima di violenza, di devastazioni - prosegue il sindacalista -, con il rischio di essere feriti e uccisi in qualsiasi momento, poiché i detenuti hanno capito che possono fare quello che vogliono senza subire nessuna conseguenza".

"E' necessario - insiste il leader regionale della Uil di settore in Sicilia - mettere in campo azioni vere, che possano essere da deterrente, quindi è improcrastinabile prima che ci scappi il morto tra la Polizia Penitenziaria, modificare senza ulteriori indugi l’ordinamento penitenziario, predisponendo dei reparti speciali, con un trattamento diversificato nei confronti dei detenuti violenti che si macchiano incessantemente di azioni contro la Polizia Penitenziaria creando ovunque vadano disordini subbugli e devastazioni". "Solidarietà ai colleghi di Termini Imerese che hanno gestito la situazione con grande professionalità, e auguri di pronta guarigione al poliziotto ferito. Però diciamo che dopo i proclami di vicinanza, gli attestati di solidarietà, la politica e i politicanti ed i nuovi vertici del Dipartimento devono dare un vero segnale di discontinuità con il passato difendendo la Polizia Penitenziaria con appositi protocolli e nuova legislazione ed un concreto aumento degli organici", conclude Gioacchino Veneziano.

