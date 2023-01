I vecchi occhiali si riciclano, a Palermo un’ottica li usa per i bisognosi

Chi non ha almeno un paio di occhiali dimenticati in fondo al cassetto della propria scrivania o in qualche mobiletto a casa? È il momento di tirarli fuori, portarli dall’ottico e donarli. Un gesto semplicissimo che può ridare la vista a chi ne ha bisogno e aiutare chi non può permettersi nemmeno la spesa per una visita.

Annalisa lo ha fatto ieri, ha donato i suoi vecchi occhiali e una trentina di persone hanno già seguito il suo esempio nelle prime ore della campagna solidale «Donare: un gesto scontato», lanciata da Ottica Minacapelli in collaborazione con il centro Caritas della chiesa di Sant'Espedito e il Centro Ascolto Don Orione.

L’iniziativa vedrà i tecnici degli storici ottici di via Maqueda a Palermo impegnati non solo a raccogliere le donazioni, ma anche a ripristinare e ottimizzare a proprie spese tutti gli occhiali raccolti, individuando i destinatari sulla base del test visivo che verrà effettuato. Sarà infatti cura dell’imprenditore Vito Minacapelli e del suo staff sanificare e rimettere a nuovo le lenti e le montature donate, inserendo le piccole parti mancanti e riparando quelle danneggiate, così come l'impegno a recarsi nelle sedi di distribuzione per effettuare gratuitamente il test visivo agli utenti destinatari, sostituendo al caso le lenti con le giuste diottrie.

«Ma non è finita perché l'Ottica Minacapelli intende premiare la bontà dei palermitani che coglieranno l'appello solidale, offrendo a chi vorrà farne uso uno sconto speciale del 50 per cento per l'acquisto di un nuovo paio di occhiali. Da qui il «gesto scontato» che viene dal cuore e che pure viene ricambiato da Minacapelli», spiega Danilo Li Muli, che ha gestito la campagna di comunicazione dell’iniziativa.

«Tante persone bisognose, tra cui bambini e ragazzi, che non possono permettersi degli occhiali nuovi potranno finalmente vedere bene - dice Vito Minacapelli, titolare dell'ottica e ideatore dell'iniziativa benefica. Il nostro motto è sempre stato “Vedendo bene, vivrete meglio”. Certo, questa non sarà probabilmente la svolta della vita per molti, ma è sicuramente un piccolo tassello che si aggiunge alle altre iniziative di queste due associazioni che ogni giorno operano a favore dei più bisognosi». «Per noi tutto ciò - prosegue Minacapelli - è importante, perché ci dà ulteriore modo di far coincidere la nostra etica familiare e quella professionale. Chiunque vorrà donare può portare i vecchi occhiali nel nostro negozio».

La distribuzione degli occhiali, che si svolgerà in concomitanza con il test visivo gratuito, avverrà al termine della raccolta che si chiude il 28 febbraio, e avrà luogo nella chiesa di Sant'Espedito in via Nicolò Garzilli 28, oltre che al Centro Ascolto Don Orione, in via Ammiraglio Rizzo 68. Per usufruire delle donazioni è possibile rivolgersi ai due istituti, mentre per partecipare alla raccolta occorrerà portare gli occhiali presso l'Ottica Minacapelli, in via Maqueda 280-282. E in futuro l’obiettivo è quello ampliare la platea dei beneficiari, coinvolgendo altri istituti caritatevoli e di assistenza.

