A Palermo manifesto con foto di una donna e dei presunti amanti

Somiglia a un cartellone teatrale, con le foto dei personaggi protagonisti più in vista e quelle degli attori dei vari spettacoli in calendario più piccole, l’una di seguito all’altra. Ma chi si è avvicinato, in una via Sammartino, a Palermo, praticamente tappezzata, e ha guardato meglio quello strano puzzle senza date, s’è trovato davanti a un attacco fortissimo a una donna, immortalata accanto all'ex marito e a circa dieci volti con nomi, cognomi (e periodi) delle sue presunte relazioni.

Un articolo di Connie Transirico sul Giornale di Sicilia oggi in edicola

© Riproduzione riservata