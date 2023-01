Furto con scasso al Bar Badalamenti di Partanna Mondello: ladri messi in fuga dal titolare

Furto al Bar-Tabacchi Badalamenti di Partanna Mondello. Due malviventi a volto coperto si sono introdotti durante la notte nel locale commerciale palermitano e hanno portato via circa 800 euro. Erano le 2.40 circa quando Giovanni Gottuso, titolare della rivendita dei tabacchi, che abita nell'appartamento sopra, ha sentito dei rumori provenienti dal bar. Dopo aver chiamato la polizia, l'uomo è sceso da una porta interna che da casa sua conduce all'attività lavorativa e da un corridoio dal quale non poteva essere visto ha notato due uomini, con le teste coperte dai cappucci delle felpe, intenti a rubare stecche di sigarette.

Gottuso ha fatto sbattere una porta per spaventare i ladri che hanno lasciato a terra le sigarette e sono scappati via. Pochi minuti dopo sono arrivati gli agenti, ma i malviventi erano già fuggiti con un bottino di circa 800 euro, parte dell'incasso per la vendita dei biglietti stadio e il fondo cassa. Il resto dei soldi, 493 euro, è stato recuperato dalla polizia: le banconote, perse al momento della fuga, erano disseminate sul marciapiede davanti al locale.

Per entrare i ladri hanno usato un arnese di ferro, probabilmente un piede di porco, col quale hanno forzato la serratura provocando la rottura della vetrina. Nonostante il maltorto subito, Giovanni Gottuso tiene a sottolineare la tempestività con la quale è intervenuta la volante: «Voglio ringraziare i poliziotti perché sono arrivati dopo due minuti dalla mia chiamata e hanno dimostrato tanto coraggio - dichiara il titolare della rivendita di tabacchi - . Per quanto riguarda le indagini, le telecamere esterne del locale erano dismesse, ma dentro ce ne erano altre. Ho consegnato le immagini e adesso la polizia sta indagando».

