Palermo, perdita d'acqua in via Galatea: sospesa l'erogazione idrica a Mondello

Una ingente perdita idrica in via Galatea (angolo via Pazienza) ha costretto l’Amap a sospendere con carattere d’urgenza l’erogazione idrica nei distretti di Partanna- Mondello e Mondello-Valdesi. Contrariamente a quanto auspicato dall’azienda dell’acquedotto nel corso dell’intervento di manutenzione effettuato già nelle prime ore del mattino, i lavori si stanno rivelando assai più complessi del previsto.

L'intervento proseguirà anche nella giornata di domani (28 gennaio) e, salvo ulteriori imprevisti, si prevede che potrà terminare alla fine della stessa giornata. L’erogazione verrà riattivata al termine dell’intervento e si normalizzerà nelle 24 ore successive. La ripresa dell’erogazione potrebbe determinare un lieve aumento della torbidità delle acque in distribuzione che, comunque, tenderà a rientrare rapidamente nella norma. Ogni aggiornamento sarà disponibile sul sito www.amapspa.it oppure telefonando al numero 091.279111 (risponditore automatico) o al numero verde 800-915333 (esclusivamente da telefono fisso).

