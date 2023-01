Palermo, incendio di un'autocisterna: traffico impazzito in via Principe di Paternò

Disagi questa mattina a Palermo per l'incendio di un’autocisterna che trasportava carburante in via Principe di Paternò. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco, l'allarme è scattato quando sono state notate delle fiamme che uscivano dal vano motore. I pompieri, avvertiti dall'autista, che è riuscito a scendere in tempo.

Il loro tempestivo intervento ha evitato che la situazione potesse degenerare. Il fuoco all'autocisterna è stato subito circoscritto e domato. L’incendio si è verificato in via Principe di Paternò, non molto distante da viale Regione Siciliana. Il mezzo pesante, che trasportava liquidi infiammabili, stava transitando lungo l’arteria quando ad un tratto sono cominciate ad uscire fumo e fiamme dal cofano del mezzo. Il conducente si è subito accorto della situazione ed ha accostato, trovando riparo fuori dal veicolo. Disagi al traffico, con l'arteria stradale rallentata per circa due ore

