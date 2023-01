La Polizia di Stato ha arrestato un 26enne, palermitano accusato di spaccio di stupefacenti. Nella sua casa nel quartiere Malaspina gli agenti del commissariato Zisa Borgo Nuovo hanno trovato 107 grammi di cocaina e 6.000 euro in contanti. Parte della droga era sfusa e in parte già confezionata. In casa c’era anche un bilancino di precisione.

