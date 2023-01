Palermo, arrestato un ladro acrobata: era il terrore delle case in centro

La Polizia ha dato esecuzione ad un’ordinanza che dispone la misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, nei confronti di un 23enne, pregiudicato palermitano. Il provvedimento cautelare eseguito dagli agenti della sezione investigativa del Commissariato "Oreto-Stazione" scaturisce dall’esito di una serie di attività investigative tradotte in un complesso quadro indiziario sviluppato attraverso l’analisi di filmati registrati da diversi impianti di video sorveglianza, nonché individuazioni e riconoscimenti fotografici che permettevano di risalire al responsabile di una serie di delitti predatori consumati nel centro storico palermitano tra il 30 giugno e l’8 agosto 2022 che avevano destato notevole preoccupazione ed allarme sociale. In particolare, l’uomo si sarebbe reso artefice di 5 episodi di furto in abitazione e di un episodio di rapina, consumati attraverso lo stesso modus operandi: introducendosi notte tempo nell’abitazione delle vittime, spesso posta ai primi piani e raggiunta attraverso condutture e grondaie e depredandola degli averi che riusciva ad arraffare, di denaro contante, gioielli ed apparecchi cellulari.

In una di queste circostanze, il 23enne ingaggiava una colluttazione con una vittima, che si svegliava di soprassalto e tentava di difendersi dall’intrusione del prevenuto. Il malvivente, in questa circostanza, non esitava a malmenare la vittima pur di assicurarsi la refurtiva e guadagnare la fuga. Giova precisare che il soggetto, all’atto dell’esecuzione, risultava sottoposto alla misura restrittiva in carcere poiché, nel recente passato, trattenuto agli arresti domiciliari per furto aggravato di un ciclomotore commesso lo scorso ottobre ed in attesa della direttissima, violava le prescrizioni pre-cautelari rendendosi irreperibile presso la propria abitazione fino a che non veniva rintracciato pochi giorni dopo, sempre dai poliziotti del Commissariato "Oreto Stazione" e sottoposto alla misura cautelare in carcere.

© Riproduzione riservata