Bus di una scolaresca di Palermo bloccato dalla neve in Toscana, paura e soccorsi

A causa di una fitta nevicata in corso un pullman con una scolaresca di Palermo, proveniente da un istituto alberghiero della città, in viaggio per Rimini, è rimasto bloccato lungo la statale 67 a San Godenzo (Firenze), in Mugello.

Sul posto sta intervenendo la pattuglia dei carabinieri della locale stazione, con i mezzi spalaneve, per trasportare i ragazzi a piccoli gruppi al Cavallino, un bar che dista circa cinque km dal luogo dove l'autobus è rimasto fermo, per evitare problemi. Al momento non si registrano emergenze.

Una quarantina i quindicenni messi al sicuro dall'Arma. Dopo che l’emergenza è rientrata, già intorno alle tre del pomeriggio, i soccorsi stavano già operando per riportare a valle la scolaresca. Sul posto la vicesindaca di San Godenzo, Francesca Oliva, che ha coordinato i soccorsi.

© Riproduzione riservata