Fiamme in un appartamento a Terrasini, muore un disabile di 58 anni

Un disabile di 58 anni, Agostino Tortorici, è morto nel suo appartamento a Terrasini, nel Palermitano, avvolto dalle fiamme. Il corpo dell'uomo è stato trovato carbonizzato. Sono in corso indagini per capire la natura del rogo.

Le fiamme nella casa al primo piano di piazza Duomo, sarebbero divampate intorno alle due di notte ma l’incendio sarebbe stato domato del tutto all’alba di oggi. Sembra che in un primo momento i vicini di casa dell’uomo abbiano cercato di intervenire, per cercare di salvare l’uomo ma anche il badante che si trovava in casa con il cinquantottenne. Nessuno è riuscito a raggiungere la camera da letto dove dormiva l’uomo, che è stato poi ritrovato carbonizzato. Potrebbe essersi trattato di un corto circuito o di una distrazione.

E ieri sera, un altro incendio è divampato in un appartamento nel Palermitano, questa volta a Misilmeri. Le fiamme hanno danneggiato la cucina dell’appartamento in via Germania, 8. Diverse squadre dei pompieri sono intervenute per mettere in sicurezza la palazzina e soccorrere gli occupanti dell’immobile. Non ci sono feriti.

