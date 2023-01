Palermo, ruba una microcar e la proprietaria urla: agente fuori servizio lancia l'allarme e fa arrestare il ladro

La polizia ha arrestato un giovane pregiudicato dopo che aveva rubato una microcar in pieno centro a Palermo.

Un agente dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, libero dal servizio, mentre cercava parcheggio a bordo del suo ciclomotore in via Torrearsa, ha notato una piccola vettura uscire dal parcheggio e allontanarsi con un giovane alla guida. Il poliziotto, in contemporanea, ha sentito le urla della giovane proprietaria derubata e ha lanciato l'allarme, indicando la direzione presa dalla microcar. Agenti del commissariato Libertà, dopo un inseguimento, lo hanno bloccato in via Calvi, all’incrocio con la via Borrelli.

Alla vettura è stata sbarrata la marcia ed al conducente non è rimasto altro da fare che scendere dall’abitacolo, ammettere le proprie responsabilità (per altro desunte anche dall’assenza di chiave nel blocco accensione e dalla rottura dell’antifurto, staccato dal volante e poggiato sul sedile lato passeggero) e chiedere, addirittura, di essere arrestato. Il giovane è stato portato in commissariato, dove è stato dichiarato in stato di arresto.

