Strage di pecore, gregge investito dal treno sulla Palermo-Agrigento: ritardi e rallentamenti

Pascolavano tra i binari, nei pressi di un passaggio a livello tra Montemaggiore Belsito e Sciara, in provincia di Palermo, ignare del pericolo. Almeno una decina di pecore sono state travolte e uccise da un treno regionale in transito sulla tratta Palermo-Agrigento. Il convoglio le ha prese in pieno, non potendo far nulla per evitare l'impatto.

L'incidente, avvenuto ieri pomeriggio, ha provocato delle conseguenze anche sulla linea ferroviaria per buona parte della giornata. Per alcune ore, infatti, la circolazione ferroviaria è stata sospesa in quel tratto, con ripercussioni anche sulle altre linee: complessivamente sono stati cancellati due treni regionali mentre altri tre hanno subito limitazioni. Il treno per Agrigento, grazie all’intervento dei tecnici di Rete ferroviaria italiana che sono intervenuti per liberare i binari e ripristinare la funzionalità della linea, è ripartito accumulando circa 70 minuti di ritardo.

Rfi ha inoltre provveduto ad attivare servizi sostitutivi con autobus da Palermo e da Roccapalumba per sopperire all'interruzione.

