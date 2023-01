Maltempo in Sicilia, a Palermo disagi per il forte vento e parchi chiusi

Il maltempo che sta imperversando da ieri in Sicilia sta creando disagi a Palermo e in provincia. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco a causa di rami caduti dagli alberi sulle strade, insegne pericolanti. Questa mattina sono giunte diverse telefonate alla sala operativa proprio evidenziando la pericolosità dei cartelloni pubblicitari.

I gestori del Parco Uditore hanno disposto la chiusura: "A causa delle forti raffiche di vento, Parco Uditore al momento rimane chiuso per ragioni preventive di sicurezza. Valuteremo l'apertura nelle prossime ore qualora il vento diminuisca. Siate prudenti, buona giornata!" e l'Amministrazione comunale sta valutando la chiusura di tutte le ville, sempre per scongiurare pericoli.

Questa mattina, intorno alle 8:45, su alcune zone di Palermo è caduta la grandine, tutto come previsto dai meteorologi e in linea che l'allerta gialla emessa per la giornata di oggi dalla protezione civile regionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali valido per tutta la fascia settentrionale dell'Isola.

A Cefalù il forte vento ha sradicato alberi e pali della linea elettrica in via Passero.

